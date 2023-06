Salgan de su zona de confort: Samuel responde a la IP

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, le pidió “con todo respeto” a la IP que salga de su “zona de confort” y sea más contundente en lo que le piden respecto a su relación con el PRI y el PAN.

García dijo que si él ha luchado por una fiscalía verdaderamente autónoma es porque, entre otras cosas, la IP se lo ha solicitado y no vio ni escuchó ninguna referencia al tema.

Afirmó que si lo que quieren es que negocie con los liderazgos del “PRIAN” encarnados en el panista Zeferino Salgado y el priista, Francisco Cienfuegos, no lo va a hacer.

“Coincido con la IP, (pero) sí creo que les faltó ser mas contundentes porque son ellos los que me piden a mi luchar por una fiscalía autónoma y no vi en su desplegado absolutamente nada de su fiscalía, entonces pues yo sí les pido que sean más enérgicos, que digan, que detallen, qué esperan la IP del gobierno.

La respuesta del mandatario se da luego de que el pasado miércoles, mediante un comunicado, organismos como la Caintra, Coparmex, Canaco, Consejo Cívico, entre otros, pideron al estado fumar la “pipa de la paz”

García dijo que le hubiera gustado ver más claridad en el desplegado.

“Porque yo no estoy dispuesto, no lo voy a hacer, no me voy a juntar con Paco y Chefo, pero sí a que quiten a Pedro Arce”, indicó.