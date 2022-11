Samuel afirma que vetará reforma impulsada por alcaldes

Tras su reunión con alcaldes y diputados de Movimiento Ciudadano, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que vetará la reforma impulsada por alcaldes y diputados del PRI y el PAN para aumentar los recursos que se distribuyen en los municipios.



Aseguró que el Paquete Fiscal le corresponde al nivel ejecutivo y no debe alterarse por alguien externo.

El mandatario estatal sostuvo que ningún alcalde puede hacer nuevas reformas y dijo que aunque la ley establece que el Paquete Fiscal debe ser enviado a más tardar el día 20 de noviembre, sin embargo, al ser domingo y el día lunes festivo, se podrá enviar al Congreso este martes, sin problema alguno.

“Creo que me llegó ayer apenas lo voy a revisar, obviamente lo voy a vetar', declaró el mandatario. 'No pueden ellos, sin un impacto presupuestal subirle y moverle al paquete porque, muy sencillo, el paquete es una facultad exclusiva del ejecutivo. No puede algún alcalde ocurrente o brillante o que ocupe clases de Derecho Fiscal, hacer esos nuevos dictámenes' finalizó.