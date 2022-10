Samuel asegura que la sociedad debe escoger al Fiscal

El mandatario informó que la sociedad es quién debería tener la última palabra, no el Gobernador ni ningún partido político.

Durante su intervención en el panel Hallazgos 2021 llevado a cabo en la Facultad de Libre Derecho de Monterrey, el Gobernador Samuel García solicitó al Congreso Local que sea la sociedad civil quien elija al que debe ocupar el cargo de Fiscal General.





'Que la sociedad civil diga fuerte y claro 'queremos a este Fiscal o a esta', no la del Gobernador, ni la de Samuel, ni la de MC, ni PRI, ni PAN'', señaló el gobernador.





García señaló, que quien ostente el cargo no deberá tener un pasado político, respondiendo a los rumores de la posible postulación de Adrián de la Garza al lugar que dejó vacante Gustavo Adolfo Guerrero.





'No puedes permitir que la Fiscalía se politice, o alguien que ya decidió ser político o que ya fue servidor público, sea Fiscal, no va ser imparcial, tiene intereses, tiene sangre política, yo no puedo ser fiscal, ya no puedo', subrayó el mandatario estatal.







Asimismo fue enérgico al mencionar que el Comité de Selección solo es una especie de Oficialía de Partes para realizar la recepción de los prospectos, mientras que el legislativo maniobra para que todos los perfiles puedan entrar y seleccionar aquel que les convenga.





“Un comité que no va hacer más que resolver si cumplieron o no los requisitos, ese comité no es ningún filtro”, sostuvo.







“Cumplen los mínimos de ley, Congreso, escoge todos los que quiera, sin filtro ciudadano y luego muy astutamente el Congreso le manda cuatro al ejecutivo, eso no pasa en ningún lugar del país más que en Nuevo León y nada más puedes quitar uno, entonces, ¿qué le pasa al ejecutivo si me pasan cuatro indeseables? ¿o cuatro perfiles que la sociedad no quiere?, estas frito, porque de cuatro dejar uno, es lo mismo, mejor no hubieran dejado ese mecanismo.”, aseveró García Sepúlveda.





Del mismo modo, García Sepúlveda se mostró en desacuerdo con los principales requisitos para ser aspirante al cargo de Fiscal.





“Ser mexicano, tener treinta y cinco años y un título de derecho, discúlpenme pero ese universo es enorme, así no va a llegar el mejor o la mejor fiscal de Nuevo León”, expuso.





El jefe del ejecutivo, declaró que prefería una fiscalía de litigio.