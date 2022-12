Samuel compara a medios con el Grinch de la Navidad

Tras comprar a los medios de comunicación con el Grinch de la Navidad, Samuel García dijo tener aspiraciones presidenciales, pero reiteró que no dijo cuándo.

Comentó que está contento y concentrado en Nuevo León, y que lo único que dijo es que la mejor opción es Movimiento Ciudadano.

Al ser abordado tras las posadas comunitarias en el sector La Alianza, el Gobernador del Estado aseguró que en Movimiento Ciudadano hay muchos gallos.

'Siempre dije, yo estoy concentrado en Nuevo León y me venían correteando, entonces sí o no, estoy concentrado enteramente en Nuevo León y seguían sí o no, les dije mira, hay muchos gallos, yo me apunto, pero no les dije cuando, tranquilos”, agregó Samuel García.