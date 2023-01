Samuel destaca primer lugar de Nuevo León en economía

Durante su visita al municipio de Linares, en donde realizó la entrega de tarjetas de apoyo social para los habitantes del lugar, el Gobernador Samuel García, destacó el primer lugar de Nuevo León en índices económicos.





El mandatario señaló al Estado como una entidad potente en cuestión de empleo, exportaciones, nivel empresarial y cobro de impuestos que llegan a México.







Sin embargo, sostuvo que los recursos no se reparten por igual y dijo que eso era un grave error de los gobiernos.



'No se distribuyen por igual, esa ha sido la falta grave de gobiernos que todo se está concentrando en las ciudades industriales, en tres o cuatro, y no alcanza a desparramarse toda esa derrama que nuestro Estado genera', señaló.



También, expresó que Nuevo León es el estado que más aporta al país.







Ante esto, el jefe del ejecutivo adelantó que durante este 2023 realizará varias giras por Nuevo León.





'Por el norte, por el sur, al oriente y no se me vayan a sentir, pero la que más me gusta es la región citrícola, entonces es a la que más voy a venir', puntualizó.