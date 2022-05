Samuel García pide a Canales pruebas de supuestos chantajes

Después de que el ex gobernador Fernando Canales, acusara al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de realizar supuestos chantajes para que los alcaldes y diputados se cambiaron al partido de Movimiento Ciudadano, el mandatario estatal le pidió pruebas.

En rueda de prensa, García indicó que Canales envío una carta a un chat donde lo llamó "Amlito" y lo acusó de presionar a los ediles y legisladores de cambiar a las "filas naranjas".

"Veo una carta, hecha con el hígado y dicen que yo soy el niño, el impulsivo, el joven gobernador impulsivo, revolucionario... me increpa y me dice ahí está el ´Amlito´, imagínense a un ex gobernador refiriendo así al gobernador, eso lo espero de un bot, pero por favor don Fernando Canales usted fue gobernador, muestre altura.