Samuel García resalta su combate a la corrupción

Al presentar su primer informe de gobierno, otro de los temas de los que habló el gobernador Samuel García fue el combate a la corrupción, asegurando que va en serio.

Como prueba de ello aseguró que “El Bronco” tiene dos vinculaciones y fue llevado a la cárcel, y además ya se han interpuesto más de 50 denuncias contra exfuncionarios por actos de corrupción.

“Es realmente increíble y a la vez indigno que habiendo pobreza en Nuevo León hubo gobiernos que robaron en las áreas más delicadas: DIF, Salud, Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y no paro de contar, por eso también como lo prometimos, primero lo primero, cárcel a los corruptos, tenemos que dejar un precedente que no se puede volver a jugar con los recursos y las finanzas de Nuevo León. Por eso empezamos por la cabeza, hoy el ex gobernador tiene dos vinculaciones a proceso y fue llevado a prisión, como mensaje que con Nuevo León nadie vuelve a jugar y lo decimos en serio”, señaló García.

El mandatario estatal mencionó entre algunos de los casos, que se encuentran en proceso, las denuncias contra ex funcionarios de Agua y Drenaje de Monterrey y el robo de $600 millones de pesos que realizaban los sobrinos del ex secretario de Gobierno, Manuel González.

“Hoy tenemos ya 50 denuncias penales en las fiscalías federales y locales, unas conocidas y otras no, pero no podemos permitir que en plena crisis y sequía el Corleone y sus séquitos en Agua y Drenaje robaron cientos de millones en falsos mantenimientos y reparaciones de fugas. Que los sobrinos del ex secretario de Gobierno robaban $600 millones de pesos al año en Isssteleón y jugaban con pensiones, que en áreas como el DIF se desviaban despensas para las campañas de la suegra para ganar Santa Catarina, eso ya no se puede, ni se va a permitir en Nuevo León”, agregó.