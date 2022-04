Samuel se comunica con papá de Debanhi todos los días

A nueve días de su desaparición, la búsqueda de Debanhi Escobar Bazaldúa, no cesa y su familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

Su padre, el señor Mario Escobar, señaló que tiene esa esperanza y que confía en el trabajo de las autoridades, incluso comentó que el Gobernador, Samuel García, se comunica todos los días con él para darle avances de la investigación.

"Samuel se comunica todos los días conmigo a las 6 de la mañana y me da los avances, el gobernador, sí, Samuel García el Gobernador; siempre ha estado puntual con los datos, con los avances, con la información y cualquier duda que tengo yo, siempre le he mandado mensaje, sé que anda ocupado, mi hija no es el único caso, pero si nos ha atendido y es loa verdad", comentó el padre de Debanhi.