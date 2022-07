Santa Catarina recolecta 10 toneladas de material reciclable

Para evitar la contaminación Santa Catarina ha impulsado una campaña de reciclaje permanente.

El Alcalde Jesús Nava Rivera destacó que a través de las campañas de reciclaje impulsadas por el Gobierno Municipal de Santa Catarina, se han recolectado aproximadamente 10 toneladas de materiales diversos, además de fomentar cultura entre la ciudadanía.

Al visitar el "Drive Thru del Reciclaje" instalado en la colonia Cordilleras del Virrey, el Munícipe señaló que es un programa permanente, el cual llevan mensualmente a todos los sectores santacatarinenses, para evitar contaminación.

"El Drive Thru se coloca los fines de semana, para que la gente venga y deje aquí aparatos electrodomésticos que ya no use, plásticos, fichas, pilas, porque todo eso va a parar a alcantarillas, a ríos, lagos, la idea es que no sea así, la idea es que tenga un proceso de reciclado y aquí hay una opción", dijo.

Se trata de productos que no fueron a parar a la basura, a los que se les dará un segundo uso o se convertirán en un nuevo producto a partir de materiales como vidrio, aluminio, desechos electrónicos, papel, cartón, taparroscas, pilas, entre otros.

Nava Rivera resaltó la importancia de que los padres de familia lleven a niños y niñas a estas actividades de reciclaje, porque se fomenta cultura ecológica para los adultos del mañana.

El "Drive Thru del Reciclaje" se instala regularmente en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Fomento Económico y se programa llevarlo a diversos sectores del municipio.