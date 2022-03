Se agudiza sequía en Nuevo León; no lloverá en tres meses

Para tener almacenamiento óptimo en presas y tanques de almacenamiento, dependencia federal afirma que tiene que llover siete días seguidos

Nuevo León.-La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para Nuevo León un panorama desolador en materia de lluvias, pues se pronostica que no lloverá en los siguientes tres meses y si llega haber precipitaciones, no serán suficientes para paliar la "sed" que padece el estado.

Además, la dependencia, en voz de la meteoróloga, Dulce Guadalupe Cruz Torres, remarcó que este mes de marzo, así como abril y mayo, no se contemplan precipitaciones.

"Estamos viendo que las condiciones tanto en marzo, abril y mayo, son por debajo del promedio. Marzo es el mes que vemos más severo en cuestión de ausencia de lluvias.

"Esperamos entre el 46% al 50% por debajo del promedio, aunque yo viendo el panorama para los próximos 10 días me atrevería a decir que este porcentaje va a ser mucho mayor, quizás con el 70%, 80% por debajo del promedio, porque realmente no ha llovido nada en el mes de marzo y tampoco se ve que vaya a llover", explicó Cruz Torres.

Para este mes el promedio histórico de lluvias de 1960 a 2019 ha sido de 22.3 milímetros; sin embargo, el esperado son 12 milímetros, lo cual sería 46% menos.

Durante abril, el histórico marca lluvias promedio de 39.1 milímetros; no obstante, se pronostican 26.7 milímetros, un 32% por debajo del promedio.

Mientras que en mayo el histórico de precipitaciones se incrementa a 63.4 milímetros, pero en este año se estima la caída de 44.6 milímetros, un 30% menos.

"Tenemos una condición totalmente de ausencia de humedad en todas las capas de la atmósfera, entonces estos sistemas frontales al no encontrar humedad, una masa cálida y húmeda, pues obviamente no se genera toda esta inestabilidad y desgraciadamente no hay las condiciones para la presencia de lluvia", aseveró la funcionaria federal.

Abundó que el panorama podría mejorar a partir de junio, en donde hay estimaciones a largo plazo en el que prevén más precipitaciones, aunque ven complicado que las presas puedan incrementar su nivel en corto tiempo.

"Es complicado el panorama, porque para tener una recuperación necesitaríamos que fuera por lo menos una semana de lluvias continuas de esta inestabilidad", subrayó Cruz Torres.

En Nuevo León, la Comisión Nacional del Agua estima que el 47% de la superficie, que abarca 15 municipios, se encuentran con algún grado de sequía.

De acuerdo al documento Situación Actual Monitor de Sequía en el Estado de Nuevo León, Anáhuac registra sequía extrema. Además, Lampazos, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Los Aldamas, tienen sequía severa.

Mientras que Agualeguas, Bustamante, Cerralvo, Ciénega de Flores y Dr. González, sequía moderada. También General Terán, Higueras, Marín y Salinas Victoria.

Analiza Estado bombardear nubes para provocar precipitaciones

Como parte de las acciones para combatir la crisis de agua en Nuevo León, el estado ya analiza bombardear nubes para provocar lluvias.

De acuerdo con el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, ya están en pláticas con la Federación para el bombardeo de nubes para provocar lluvias, sin embargo, comentó que hasta el momento no hay nada decidido.

Pues, agregó que para estas acciones se necesita que las nubes estén cargadas y por ello la situación podría ser difícil.

"Sí, les quiero mencionar que ya tomamos contacto con el gobierno federal para el establecimiento de programa de bombardeo de las nubes. Sin embargo, para poder bombardear nubes y con esto producir lluvias a través de colocar yoduro de plata en las zonas nubosas, necesitamos que haya nubes cargadas.

"Y ustedes abran notada que desde el mes de octubre a la fecha no ha habido nubes importantes, tenemos bruma, podríamos gastarnos litros y litros y galones y galones de yoduro de plata y produciríamos unas cuantas gotitas, necesitamos nubes adecuadas, pero sí se está trabajando también es eso", mencionó Barragán.