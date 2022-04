Se aplaza el uso opcional de cubrebocas en espacios cerrados

Aunque había dado a conocer que podría ser este domingo cuando se decretara el uso opcional del cubrebocas en espacios cerrados, el gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que esto se pospondrá para en una o dos semanas.

Mediante un video en redes sociales, el mandatario estatal indicó que el Comité de Salud recomendó esperar hasta el regreso de vacaciones de Pascua.

"En primer lugar el Comité de Seguridad de Salud quien ha sido nuestro orientador me ha pedido que pospongamos el anuncio al regresar de estas vacaciones de Pascua y analizar la última semana de abril como nos fue en la materia de contagio", indicó García.

El mandatario estatal agregó que hoy es el día de menos contagios de Covid en lo que va de la pandemia, sin embargo, agregó que la decisión de posponerlo también está relacionado con la nueva variante qué hay en otros países.

Asimismo, indicó que también se ha tomado la decisión por la seguridad de los menores que regresarán a clases en una semana.

"Si bien es cierto hoy el día es el día de contagio más bajo en la historia de covid tuvimos 19 casos nuevos y solamente 4 hospitalizados con ventilación, es lo más bajo en estos años de Covid, también es qué hay otras variantes y puede ser que algún regio o neolonés salió de viaje y regrese con la variante. Por ese motivo el Comité de Seguridad me ha pedido que pospongamos hasta que regresemos de vacaciones el anuncio.

"Segundo punto muy importante, la secretaría de Educación me ha pedido que sigamos con la medida si bien es cierto esta semana no hay regreso a clases cuando regresen los niños tener alumnos, 30 niños por salón que es lo que marca la ley, es prácticamente imposible, físicamente imposible tenerlos con sana distancia, para ello y la educación es bien importante que no quitemos el uso del cubrebocas por la seguridad y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes", agregó el gobernador de Nuevo León.