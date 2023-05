Se deslinda Estado de renovación a concesión de Aeropuerto

Tras las versiones que apuntan a que la concesión del Aeropuerto del Norte no será renovada, el gobernador de Nuevo León, Samuel García indicó que este es un asunto de competencia federal y no local.

'He platicado con socios de la AC, están preocupados y les he dicho que en este caso es un tema estrictamente federal y la competencia es exclusiva de CST dar o no la prórroga', señaló.