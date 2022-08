Se disculpa Fasci, no irá a recibir presea

El exsecretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua se disculpó con el gobernador, Samuel García por no asistir a la ceremonia en donde este sería galardonado con la Medalla al Merito 'Paz y Seguridad'.

Esto lo manifestó a través de una carta en donde señaló que debido a su estado actual de salud le fue imposible asistir a la ceremonia.

"En congruencia al estado de salud en el que me encuentro, le pido me disculpe por no poder asistir a dicha ceremonia.", dijo al gobernador.