Se esconde exsecretaria de Educación: falsea domicilios

María de los Ángeles Errisúriz da datos ficticios sobre lugar de residencia para localizarla y notificarla de cualquier asunto legal.

María de los Ángeles Errisúriz, exsecretaria de Educación, dio a las autoridades datos falsos sobre su domicilio ¡para que no pudieran encontrarla en caso de ser investigada!

La exfuncionaria y líder del "Clan Coahuila", acusada de desfalcos millonarios a la dependencia, cuando registró su domicilio ante las autoridades, proporcionó el de una de sus excolaboradoras del área jurídica.

De acuerdo con documentos oficiales, revisados por El Horizonte, indican que Errisúriz registró en el "acta de entrega-recepción" de la Secretaría de Educación (SE), como domicilio oficial, para recibir notificaciones la vivienda ubicada en la calle 22, número 2319, de la colonia Tolteca, en el municipio de Guadalupe.

Ante esto, El Horizonte acudió a esa dirección y comprobó que es falso que Errisúriz viva ahí, pues una mujer quien pidió no revelar sus datos particulares, afirmó que ella tiene más de 40 años habitando esa casa que está ubicada en dicha colonia popular.

"No vive aquí (María de los Ángeles Errisúriz) y malamente (dio esta dirección), esta casa es mía, he dicho todo", dijo cortante la mujer.

Los vecinos señalaron que la mujer se llama "Fanny" y que es mamá de Nancy Maribel Reséndiz Salcedo, la cual fungía como directora jurídica de Errisúriz en la SE.

De hecho, documentos en poder de El Horizonte, entre los que está la copia de una credencial de elector, evidencian que ese es el domicilio de Reséndiz Salcedo.

A la mujer que atendió a la reportera, se le preguntó si era familiar de la exdirectora jurídica de la SE y dijo que sí, pero no abundó más, pues cerró la puerta.

Rensédiz Salcedo fue directora jurídica de la SE todavía hasta enero pasado, según información pública, pero luego fue nombrada directora de prefectos de secundaria, en cuyo cargo aún continúa.

Fue el 1 de septiembre pasado, cuando se llevó a cabo la entrega-recepción de la SE entre el gobierno del "Bronco" y el de Samuel García.

En el acta de hechos, que es parte de los documentos que posee El Horizonte, se indica que Errisúriz vive en la colonia Tolteca.

"Acta de hechos: en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 17:30 horas, del día 15 de septiembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado, la c. María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, Secretaria de Educación, quien señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos ubicado en la calle 22-venitidós, número 2319, en la colonia Tolteca, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, Código Postal 67170", indica el acta.

Luego se menciona que en ese domicilio ella deberá ser notificada de cualquier proceso.

"La C. (ciudadana) María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, manifiesta haber proporcionado, sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente acta y sus anexos.

"La presente acta de hechos, no implica liberación alguna de responsabilidades civiles, penales o administrativas que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente", indica el documento.

Según abogados, el hecho de que Errisúriz haya registrado otra dirección implicaría que ella luego argumente que nunca fue notificada de los procesos penales en su contra y así librar responsabilidades.

Actualmente, Errisúriz, quien encabezó el "Clan Coahuila" que era un grupo que explotó la dependencia haciendo negocios mediante contratos y compras infladas, enfrenta unas cuatro demandas por haber desfalcado más de $600 millones de pesos de la dependencia.

El Horizonte publicó que la Fiscalía de Justicia del estado ya está sobre su rastro, pues investiga sus cuentas bancarias, además de que dichas cuentas fueron congeladas por el SAT de Nuevo León.

Casa modesta

Si bien se trata de una casa de dos plantas, la vivienda cuyo domicilio registró como propio María de los Ángeles Errisuriz es modesta.

La zona donde se encuentra es de clase baja.

Vecinos de la colonia Tolteca dijeron que en esa casa vive también Reséndiz Salcedo, pero es raro verla; la que está con mayor frecuencia es su madre.

"Tienen mucho viviendo aquí, desde que yo sepa, desde que nacieron, es casa des sus papás, su papá ya falleció pero vive su mamá", dijo una vecina.

Práctica ya es habitual



Esta no es la primera ocasión que la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, brinda otro domicilio, pues en las denuncias que se han interpuesto en su contra por desfalcos que suman más de $600 millones de pesos, la líder del "Clan Coahuila" dio otra dirección, la cual ni siquiera existe.

En documentos a los que El Horizonte tuvo acceso, Errisúriz señaló a las autoridades que su domicilio particular se encuentra en la avenida Lázaro Cárdenas, número 2225, colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García.

Tras un recorrido por la zona, quedó en evidencia que el número 2225 no existe; pero sí existe el 2224, no obstante, no se trata de un domicilio particular, sino de T11 Business Center, una torre de oficinas.

Al preguntar en el T11 Business Center sobre Errisúriz, encargados del lugar mencionaron que nadie con ese nombre rentaba oficinas en la torre.