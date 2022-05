Se fractura Congreso de NL en dos grandes bloques

Cambio de diputados de diferentes partidos a MC provoca confrontación entre bancadas.

El cambio de diputados locales de diferentes partidos a Movimiento Ciudadano (MC) ha provocado una fractura en el Congreso de Nuevo León en dos grandes bloques que ya muestran signos de choque.

Uno de los grupos está formado por MC, que ayer presumió músculo al darle la bienvenida a tres nuevos legisladores que se unieron a sus filas para conformar una bancada de 11 integrantes.

El otro es el compuesto por PRI, PAN y PT, que se unieron bajo la bandera de apoyar causas ciudadanas, pero también para defenderse de las embestidas de MC y el gobierno estatal.

Cabe precisar que el gobernador Samuel García y el dirigente estatal de MC, Horacio Tijerina, han presumido en el presente año la incorporación de un total de 14 alcaldes y tres diputados provenientes de diferentes partidos, entre ellos PRI y PAN.

La alianza creada por PRI, PAN y PT logra la mayoría calificada de 28 legisladores, que le permite realizar cambios a la Constitución estatal, pero queda al borde de perder esta ventaja si uno solo de sus integrantes abandona el grupo.

Ayer por la mañana, MC presentó públicamente en el Congreso a sus 11 miembros, tres más de los que tenía el pasado viernes.

El coordinador de la bancada, Eduardo Gaona, se tomó la foto con todos y dijo que la suma de estos legisladores no obedeció a negociaciones, sino a "convicciones".

"Los nuevos integrantes de la bancada naranja, Consuelo Gálvez, Héctor García y Roberto Farías, llegan con la convicción de que aquí se trabaja y se vota con libertad, siempre en beneficio de la gente.

"Es un fenómeno de migración política... y en el fenómeno de migración política no tiene la culpa el que recibe, tiene la culpa el que expulsa", aseguró Gaona.

Responde oposición y arma bloque

Como respuesta al fortalecimiento de MC, diputados del PAN, PRI y PT se agruparon en un bloque y su primera actividad fue firmar un Acuerdo de Civilidad Legislativa, documento en el que prometieron transparencia a la ciudadanía y presentaron un decálogo de acciones a realizar.

Los coordinadores del PAN, Carlos de la Fuente; del PRI, Heriberto Treviño, y del PT, Anylú Bendición Hernández, aseguraron que respetarán las diversas opiniones que se pueden llevar dentro del Poder Legislativo.

Además, en el documento señalaron que buscarán "Seguridad para todas y todos, Transparencia en los recursos públicos, Movilidad, Derecho al Agua, Reactivación Económica, Educación de calidad, Infraestructura educativa, Salud digna para todas y todos, Medio Ambiente Sostenible y Agilidad en trámites y servicios".

Tras la firma, los coordinadores de los tres partidos hicieron un llamado a las demás fuerzas legislativas en el Congreso local para que se sumen al Acuerdo.

PAN pide ´blindar´ a alcaldes... Movimiento Ciudadano lo rechaza

Con la finalidad de que no sean "coaccionados" a cambio de darles más recursos, el PAN planteó crear un fondo de $1,000 millones de pesos para apoyo de los 39 municipios rurales de Nuevo León.

La iniciativa de ley fue presentada en la Oficialía de Partes por el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores y sus compañeros de bancada.

El diputado dijo que al establecer el recurso se busca evitar que haya coacciones a los alcaldes con fines políticos.

"Presentamos una iniciativa para la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León para crear un fondo de municipios no metropolitanos por mil millones de pesos, que tenga reglas de operación y que sea transparente, que no sea a discreción y que no sea condicionado el apoyo a los municipios", expresó el diputado panista.

El legislador dijo que la propuesta pretende fortalecer a los municipios rurales, quienes se ven obligados a pedir la ayuda del Estado, pues tienen dificultades año con año en sus finanzas.

"No es con un fin partidista, es con el objetivo de que todos los municipios rurales, 39 municipios rurales hoy, tengan un apoyo adicional transparente.

"Con ello vamos a evitar que les pidan que reaccionen de una u otra forma o que apoyen a una u otra persona o partido político cuando fueron emanados del partido que los llevó a ganar el proceso electoral", indicó.

El coordinador del PAN, señaló que el fondo se obtendrá del presupuesto estatal que se analizará al final de año, por lo que los recursos para los municipios rurales serán para el 2023.

La propuesta fue rechazada por el coordinador de la bancada de MC, Eduardo Gaona, quien aseguró que "vamos a defender a Nuevo León de iniciativas que perjudican la función del Gobierno Estatal, como la presentada por el PAN, quienes exigen mil millones de pesos para apoyar municipios rurales sin siquiera presentar resultados concretos de proyectos actuales.

Y agregó: "Y son estos mismos motivos por los que nuestros nuevos integrantes de la Bancada Naranja dejaron sus partidos, pues no son parte de ninguna negociación, sino la consecuencia de mantener su vieja política a favor de sus intereses. Deberían hacerse un examen de conciencia".