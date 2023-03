Se manifiestan maestros afuera de la Sección 50

Cerca de 300 maestros se plantaron a las afueras de la Sección 50, reprobando la administración del Secretario General, Juan José Gutierrez quien los dejó plantados en una reunión en la que se resolvería su problema por falta de servicios de salud.

“No tenemos servicio médico, no tenemos medicamento, no hay especialistas, no hay cirugías, cada vez estamos peor, no estamos aquí exigiendo algo que no nos corresponde”, dijo la maestra Marcela Cuellar.