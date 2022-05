Se quejan por tardanza en trámite de pasaportes

Largas filas fueron las que registraron a las afueras de la nueva sede la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy ubicada en un conocido centro comercial en el municipio de San Nicolás.

Más de una centena de usuarios que habían apartado su cita por Internet o vía telefónica tardaron hasta 3 horas y media en la cita para tramitar su pasaporte, debido a que la fila los retenía por espacio de una hora y una ves dentro del establecimiento, hasta dos horas para la liberación de documentación.

Sin embargo, para aquellos que fueron por entrega de documentación ya no era necesario hacer fila.

La molestia de los usuarios se suscitó cuando se les informó que había dos filas; la primera de ellas para quienes habían solicitado cita por teléfono y la segunda para aquellas personas que lo hicieron en línea, mismas que tardaron hasta dos meses en ser asignadas.

Asimismo, los usuarios se quejaron de la mala organización y falta de comunicación por parte de la SRE, puesto que había procesos que no se les notificaron y generaban retraso en su cita.

"Pues caray, sacas lo requisitos que te piden y a la mera hora llegas aquí y la persona encargada que te atiende aquí afuera te dice: "te falta esto" y ahorita nada más falta que al llegar al frente me dice una amiga que hay que llenar otro formato del cual tampoco tengo conocimiento, ¿entiendes? Me estoy arriesgando para saber con el horario que tengo que de por si lo sacamos hace un buen tiempo y todavía ahorita me vayan a salir con que "vete a sacar o a llenar un formato que te falta", expresó Eloy Hinojoza, afectado.