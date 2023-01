Se reactivan actividades en el Periódico Oficial

Ante una supuesta alerta sanitaria, el Periódico Oficial de Nuevo León había parado sus actividades el día 12 de diciembre pasado.

Con la publicación del Presupuesto para el 2023, el Gobierno del Estado reactivó las actividades del Periódico Oficial.

Como le informamos, el Periódico Oficial de Nuevo León paró sus actividades el 12 de diciembre ante una supuesta alerta sanitaria.





Y dos días después, Verónica Dávila presentó su renuncia a la dirección del Periódico Oficial del Estado argumentando que no iba a poner en juego su tranquilidad y la de su familia por la 'ambición desmedida' de Legisladores del PRI y PAN, tras acusarla de ser responsable de la no publicación de por no publicar decretos emitidos por el Congreso.

Ahora, el Gobierno del Estado reactivo sus actividades al publicar este 1 de enero que ejercerá el presupuesto del año 2022 en este 2023.