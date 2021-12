Se recrudece confrontación por Vía Libre en San Pedro

Sigue creciendo el descontento y los "encontronazos" entre vecinos de San Pedro y el alcalde Miguel Treviño por el proyecto de Vía Libre, pues justamente el sábado un grupo de sampetrinos intentaron sin éxito dialogar con él, y terminaron acusándolo de descortesía y de seguirlos ignorando.

Al realizar un recorrido por la ciclovía en Alfonso Reyes, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, fue abordado por un grupo de vecinas, quienes le solicitaron hablar de sus posturas en contra de las obras de Vía Libre, a lo que el munícipe rechazó hablar con ellas en ese momento.

Las manifestantes señalaron que la acción fue un acto descortés y poco amable por parte del edil sampetrino e incluso la exregidora Marcela Dieck Assad lo acusó de "atropellarle" el pie.

"Queremos que él vea físicamente todos los errores que tiene la ciclovía, nos acercamos para decirle ´queremos platicar, queremos dialogar´... y él le seguía dando a su bici para no escucharnos y en eso sube arriba de mis dedos del pie.

"¿Cuál es la cuestión?, ¿cuál es su mensaje? Su mensaje fue muy claro, seguimos igual sin ser escuchados", indicó Dieck Assad.

La vecina de la colonia La Cima, Karla Garza, señaló que el objetivo era que Miguel Treviño los escuchara, no obstante, indicó que la postura del alcalde sigue siendo defender al proyecto sin escuchar sus demandas.

"Percibimos un alcalde que sigue sin escuchar, sigue en su postura de ´no me interesan los vecinos, el proyecto ya está hecho y no lo voy a cambiar´... él está cerrado a lo que es su ciclovía y no está escuchando a las personas que realmente se está afectando.