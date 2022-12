Se registrará clima gélido en Nochebuena y Navidad

Llaman autoridades del estado a la población a extremar precauciones; en zonas altas se espera la caída de aguanieve y fuertes vientos.

Una Navidad y un Año Nuevo seco y helado, es lo que se pronostica para la zona metropolitana de Monterrey, donde los regios vivirán temperaturas por debajo de los cero grados Celsius (°C).



Aunque en la semana previa a la Nochebuena, se esperan condiciones que irán de los 10 °C a los 13 °C como mínima y hasta los 22 °C como máxima, a partir del viernes la entidad tendrá un descenso en las temperaturas, las cuales oscilarán entre un grado bajo cero a 1 grado Celsius.



En entrevista para El Horizonte, la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Dulce Cruz Torres, precisó que, pese al descenso, no se presentarán lluvias; sin embargo, dijo que se esperan vientos fuertes.



“Para el día sábado, también con temperaturas mínimas entre los -1 °C a 1 grado Celsius y de igual manera temperaturas máximas entre los 5 °C a los 7 °C. El domingo, ya que es Navidad, esperaríamos que la temperatura oscila entre quizá los 0 °C y los 2 °C, también condiciones de cielo despejado y con temperatura máxima incrementa unos grados más, estaremos hablando entre quizá a los 8 °C a 10 °C de temperatura máxima”, indicó la especialista.



Mencionó que dicho escenario se pronostica para la zona metropolitana de manera generalizada, y para la zona norte de la entidad, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los -4 °C.



Respecto a si se mantendrán las mismas condiciones para la celebración de Año Nuevo, Cruz Torres respondió que los modelos brindan un alcance de 10 días, no obstante, las máximas podrían rondar los 13 grados Celsius.



“En gran parte de la semana del 26 al 31 de diciembre, las temperaturas están oscilando entre mínimas entre 0 °C a 3 °C; entonces todavía serían condiciones frías con máximas entre los 11 °C a los 13 °C, condiciones de cielo despejado, y bueno, yo creo que vamos a terminar el año con ambiente, pues de frío a gélido”, subrayó la experta.



Por ello, la meteoróloga de la Conagua recomendó a la población, proteger a niños, adultos mayores y a las mascotas; así como a quienes tengan que salir a trabajar, cubrir boca y nariz para no respirar el aire frío.



De igual forma, sugirió tapar las plantas que podrían sufrir las consecuencias por las heladas o meterlas a los espacios interiores; además de cubrir las tuberías de agua.