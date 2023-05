Se reúnen Larrea y AMLO por compra de Banamex

Tras dar a conocer este martes 16 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador que 'van muy bien' las negociaciones de parte de organizaciones y empresarios para adquirir el Banco Nacional de México (Banamex), este miércoles el dueño de Grupo México, Germán Larrea y el Ejecutivo se reunieron en privado.

Cabe mencionar que fue durante la conferencia de prensa matutina del martes 16 que el mandatario federal comunicó que Grupo México sería uno de los probables compradores de la institución financiera tras su separación con Grupo Citi en enero de 2022; la banca cerraría sus operaciones en México.

Fue después de 'la mañanera' de este miércoles 17 que López Obrador recibió a Larrea en el Palacio Nacional, cuya reunión tuvo una duración de poco más de una hora, ya que Larrea salió a las 11:05 por el acceso de la calle Corregidora, sin embargo no brindó declaraciones sobre lo que se abordó.

'Tenemos información que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad', dijo el presidente en su mañanera.

'Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y, si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema', añadió.