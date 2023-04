Se suma Nuevo León a Simulacro Nacional de Protección Civil

Nuevo León se sumo al Simulacro Nacional 2023 implementado por la corporación de Protección Civil en la entidad; el simulacro comenzó 11 de la mañana de este miércoles 19 de abril.

En esta ocasión, El Horizonte acudió a las zonas donde se llevaron a cabo acciones, entre ellas el Palacio de Gobierno donde participaron todos los empleados ante la simulación de un flamazo.

'No correr, no empujarse, no distraerse con el teléfono o tratar de tomar cosas personales. Una evacuación la estamos tomando real, lo más real posible para en caso que llegue a suceder, sabemos que hacer', subrayó.