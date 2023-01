Secretaría de Educación pide no difundir videos de violencia

Al explicar que se vulneran los derechos de los menores de edad y los motivan a replicar conductas dañinas, la Secretaría de Educación pidió a la población no compartir los videos sobre episodios de violencia o situaciones de riesgo en las escuelas.

'No difundan porque se convierten en ejemplos para otros, como los retos, por ejemplo, que han salido de Tik Tok.

'Si nosotros los seguimos difundiendo, otros jóvenes lo van a querer hacer y no nos dan tiempo suficiente para trabajar; en el reto que se tuvo recientemente cada niño representaba una situación distinta', dijo Sofialeticia Morales, titular de la Secretaría.

En ese sentido, reiteró el riesgo que corren los menores, de ver vulnerado su derecho a la privacidad cuando se compartes los videos donde se ven involucrados en situaciones riesgosas.

'En los videos no se dicen los nombres, pero se ven, y claro que ellos son los primeros en subirlos a las redes sociales, pero no hay que darles tanta importancia mientras no sepamos y podamos atender', dijo.