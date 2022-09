Secretario del Medio Ambiente de NL rescata perro abandonado

El secretario del Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, rescató a un perro abandonado en la antigua carretera Monterrey-Laredo. Luego de encontrarlo, el funcionario lo llevó al director de Bienestar Animal para que le dieran la atención necesaria en una veterinaria.

"Me encontré este perro aquí en la carretera de Laredo a Monterrey en la antigua carretera, tiene como una semana que no ha comido, me lo voy a llevar a entregárselo al director de Bienestar Animal para que vaya hoy a una veterinaria", cuenta el secretario en un primer video.