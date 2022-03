Seguirá 'El Bronco' tras las rejas; descartan traslado

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime "N", alias "El Bronco", permanecerá en prisión preventiva, por lo menos hasta que un juez federal no acepte la competencia del caso e inicie el proceso.

Así lo confirmó el abogado que encabeza su defensa, el litigante Víctor Oléa Peláez, quien descarto que se vaya a dar algún traslado a otro penal.

Oléa Peláez señaló que están trabajando en la estrategia para cuando inicie el proceso federal.

"De momento estará por aquí (en el penal). No vemos esa posibilidad y el ex gobernador está a disposición de la autoridad federal ahora, ya no del Estado de Nuevo León", comentó.

"No, no, no, no hay ningún traslado, la realidades que lo único que se va a hacer es remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional federal y será ante el juez federal correspondiente ante quien haremos todos los mecanismos de defensa que estimemos correspondientes", expresó el letrado.