Senador Víctor Fuentes entrega computadoras a escuelas

El mandatario realizó la entrega durante un evento en San Nicolás, donde se dieron cita más de 300 personas; también habló de la situación de Nuevo León.

En el marco del cuarto informe legislativo, el senador Victor Fuentes, entregó computadoras a escuelas y habló sobre los logros en los cuatro años de gestión.



El legislador federal estuvo acompañado del embajador de Taiwan.





Ambos políticos acudieron a una reunión con representantes de escuelas y vecinos de varios sectores de San Nicolás en un salón de eventos en la colonia Anáhuac



Frente a más de 300 asistentes, el senador dio un mensaje de bienvenida y agradeció la presencia del embajador taiwandes.





Además dijo que se puede explicar porque Nuevo León tiene escuelas con muchas deficiencias.





'No puedo explicar porque Nuevo León tiene escuelas deficientes, si Nuevo León tiene grandes capitales', comentó.



En torno a la Seguridad, el senador explicó que no es un problema de falta de presupuesto o leyes, si no de capacidad para aplicar la ley.



De la misma forma criticó ante los asistentes, el problema de movilidad en el transporte urbano.



Asimismo, el embajador Arma do Cheng, señaló que es la primera vez que visita Nuevo León .



Ante 32 representantes de escuelas de diferentes municipios, el embajador exaltó a los ciudadanos de Nuevo León como alegres y tener el mejor nivel de vida.