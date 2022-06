Sequía de La Estanzuela afecta agua en zona sur: AyD

Según el Director de Agua y Drenaje este manantial paso de dar 100 litros de agua por segundo a solo 4

Nuevo León.-El problema de abastecimiento de agua en la zona sur, además de verse afectado por la falta de agua en la Presa La Boca, también se ve afectado debido a que el manantial de La Estanzuela se está secando.

Así lo dio a conocer el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quien también indicó que de dar hasta 100 litros de agua por segundo ahora solo da 4.

"En cuanto a la zona sur efectivamente sigue muy complicado el tema porque no podemos mandar agua de la Presa de la Boca al sur, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, si tuviésemos una buena precipitación en la cuenca de La Boca mejoraría bastante nuestra posibilidad de abastecimiento porque no es solamente que la presa de La Boca ya no esté dando agua por el lado de Santiago.

"Sino que los acuíferos se han abatido de una manera impresionante, les doy un dato, el manantial de la Estanzuela, que es un manantial simbólico porque fue el primer manantial que se explotó en la historia de la ciudad de Monterrey, en la historia de Agua y Drenaje, ese manantial normalmente da entre 90 y 100 litros por segundo y ahorita nos está dando cuatro, ese es el tamaño del abatimiento que están teniendo los acuíferos", mencionó Barragán.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey explicó que esto ha sido debido a la falta de lluvias, por lo que la única esperanza es que se presenten precipitaciones en la zona para que pueden llenarse los demás acuíferos, los cuales también están siendo afectados de manera importante.

"En términos generales los acuíferos también se están abatiendo, como son subterráneos no los vemos como las presas pero también se están abatiendo... una buena precipitación, lo cual esperemos que se presente, nos ayudaría a recuperar acuíferos por lo tanto extraer más agua de túneles, tenemos los de San Francisco, de Manantiales y de los mismos pozos, entonces esa es la esperanza que tenemos", agregó.