Si no hay reforma electoral, no nos va a pasar nada: INE

Lorenzo Córdova participó en el 2o Foro de Capacitación 2022 para los Órganos Internos de Control de Institutos Electorales que se hizo en Nuevo León.

Tras señalar que la reforma electoral es pertinente si mejora el sistema, el Consejero Presidente del Instituto Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que si no se realiza, no pasará nada.

Dentro de su participación en el 2o Foro de Capacitación 2022 para los Órganos Internos de Control de Institutos Electorales que se hizo en Nuevo León, Córdova apuntó que no es necesaria, pues en términos democráticos no afectaría.

"Siempre va a ser pertinente una reforma electoral si mejora el sistema, pero eso depende de muchas cosas. Que sea pertinente no depende solamente de los contenidos, sino también de cómo se procesan. Si no hay reforma electoral podemos ir a 2024 como sociedad", explicó el presidente del INE.

En la conferencia, Córdova resaltó que es pertinente si se cumplen ciertas condiciones como lograr un consenso amplio y que haya unanimidad entre los actores políticos para cambiar las reglas del juego.

"Si no hay reforma electoral no nos va a pasar nada en términos democráticos, no es necesaria desde ese punto de vista".

"Es pertinente siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones porque si no, no lo es y la verdad en el contexto en el que hoy estamos sobre todo en la crispación el debate público me da la impresión de que no genera un contexto de pertinencia", apuntó el presidente del INE.

Además, Córdova resaltó que no se puede dar retroceso a los avances en materia de democracia, los cuales se tuvieron gracias a la formación de los organismos constitucionales autónomos.

Agregó que debido a que éstos ejercen cierto control en los poderes, existe antipatía respecto a sus funciones, pues en múltiples ocasiones se ha dicho que se encuentran al servicios de intereses particulares.