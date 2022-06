Siempre en la calle ¡y no tuvo Covid!

Víctor Hugo Gallegos González, de 42 años de edad, es un caso que desafía las teorías convencionales sobre la pandemia de Covid-19: este "hombre de calle" nunca se ha contagiado de esta enfermedad, a pesar de que no se puso ninguna vacuna, nunca se encerró y desde hace dos años todos los días tiene contacto con numerosos automovilistas, pues pide limosna en el cruce de Lázaro Cárdenas y río Nazas, en Monterrey.

Según su propia teoría, la clave para nunca haber sido "víctima" del Covid, además del contacto diario con mucha gente, es "tener buen ánimo, comer bien y dormir bien".

"Descansar y comer bien, no pasa nada, yo no tengo ni una vacuna, ni una, y aquí estoy los 365 días del año , y sin contagiarme", señaló.

El hombre de 42 años de edad antes tenía oficio de chofer, pero un accidente lo dejó discapacitado de una pierna.

Ahora atribuye haber librado la enfermedad en más de dos años de pandemia, a que "se cuida" comiendo y durmiendo lo suficiente, a que se "inmuniza" con el contacto callejero, y a que no se preocupa.

"Yo al menos saludo con el puño cerrado, guardo la distancia, uso gel antibacterial, realmente descansar y comer bien, y no pasa nada", dijo.

Pero además, él asegura que "tener miedo" es lo que en la mayoría de las veces baja las defensas y provoca que la gente se enferme.



Gallegos González era repartidor en motocicleta, pero hace 9 años un automovilista lo impactó, por poco y pierde la pierna derecha: resultó con cinco fracturas en tobillo, tibia, peroné, rodilla y fémur, además de una úlcera en tobillo, y por consecuencia ya no pudo dedicarse al oficio.

Sin embargo, todos los días sale desde su casa, en la colonia Pío X hasta ese crucero para pedir ayuda económica de los automovilistas.

Aclaró que tiene la certeza de que no le dio Covid-19 porque nunca tuvo síntomas y porque frecuentemente, aprovechando que va a una tienda de conveniencia a comprar algo que necesita, se monitorea la temperatura sin que haya señales de riesgo.

"O sea, yo desayuno, almuerzo, como, meriendo y ceno, no me da tos, no tengo escurrimiento nasal", expresó.