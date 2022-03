Sigue activo caso del 'Palacio Rosa'

Investigación sobre millonaria propiedad que construyó ´El Bronco´, en el ejido de Pablillo, aún está abierta

La investigación por probable enriquecimiento ilícito derivada del polémico "Palacio Rosa", esa hacienda de estilo neoclásico que se construyó Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", por un aproximado de $25 millones de pesos en su natal ejido Pablillo de Galeana, Nuevo León, sigue "más viva que nunca".

La Fiscalía Anticorrupción del estado señala que, si bien la investigación de ese caso, por ahora, está "en pausa", no significa que al exgobernador de Nuevo León se le haya exonerado, pues en cualquier momento se puede reabrir el caso si se reciben más pruebas de que la finca es producto de un enriquecimiento ilícito.

De esta forma, este podría ser otro expediente a utilizar por el estado contra el exgobernador, quien hoy desde el penal de Apodaca, enfrenta un proceso por uso de recursos de procedencia ilícita para su campaña presidencial de 2018.

El Palacio Rosa, inmueble que fue dado a conocer en primicia por El Horizonte el 30 de octubre del 2017, cuando estaba en construcción, ahora luce totalmente terminado, por lo que pueden apreciarse mejor sus amplias dimensiones y sus lujos, al igual que los dos chalets que están en el mismo terreno, que a su vez es inmenso.

Dicha construcción, según calcularon expertos en ese entonces, tuvo un costo de $25 millones de pesos, cantidad que no era compatible con los ingresos del "Bronco", quien anualmente ganaba $2.1 millones de pesos de sueldo, más $2.5 millones de pesos como agricultor.

Para poder pagar la propiedad, el exmandatario tendría que haber ahorrado durante cinco años el 100% de su sueldo y de sus ingresos adicionales, sin gastar ni un solo peso en nada más durante ese período, o sea sin erogar dinero para sus necesidades y servicios, lo cual se antoja imposible.

Por ello, se presume, podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito de Jaime Rodríguez.

El Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, dijo en entrevista con El Horizonte que en su momento se le solicitó al "Bronco" la información de los recursos con los que construyó la hacienda y este envío documentos que llevaron a "guardar" el expediente, pero afirmó que se puede retomar.

"La analizamos, estuvimos checando, nos proporcionaron contratos, de cómo la propiedad ya venía desde hace mucho tiempo de la familia, y nos proporcionaron los contratos de la constructora que edificó esa vivienda y se estableció un precio.

"Se justificaron los medios por los que se construyó esa propiedad, decidimos archivar esa carpeta por lo pronto; si existen nuevos elementos, pues la reabrimos", indicó Garza y Garza.

La denuncia por enriquecimiento ilícito la presentó el activista Ernesto Cerda Serna.

Actualmente, a la hacienda se le agregó enfrente del terreno una plantación de pinos; una casa aparentemente de servicio, una caballeriza y una bodega con techo circular.

En un recorrido realizado por El Horizonte por el lugar, se captaron imágenes de la hacienda, que luce totalmente desolada, sin trabajadores, ni agentes ministeriales.

A pesar de que el sábado pasado el inmueble fue cateado por la Fiscalía de Justicia, como parte de las investigaciones que enfrenta "El Bronco" por uso de recursos de procedencia ilícita en su campaña presidencial del 2018; en el lugar se confiscaron $2.1 millones de pesos en efectivo, dos armas y dos cajas fuertes que luego resultaron casi vacías.

... Y lo Archivan por motivos políticos

El activista Ernesto Cerda Serna dijo que aseguró que no se ha dado movimiento jurídico en el caso por motivos políticos.

Indicó que en su momento aportó todas las pruebas y que ahora está dispuesto a reactivarlo para que se castigue a Rodríguez Calderón.

"El manejo de los juicios de ese tipo de denuncias, se mueven, sí solo sí hay un interés político, nunca jurídico, nunca en persecución de quien comete un delito", apuntó el fundador de Incide. Asimismo, pidió al Fiscal cumplir con sus funciones y exigió justicia en torno al caso.

"Creo que lo más importante es que se haga justicia, quien cometió un delito, que sea probado, que sea castigado, que es el caso del presunto que cometió los delitos, que es Jaime Rodríguez", concretó Cerda.

'Palacio Rosa' es toda una mansión

El "Palacio Rosa" es una finca tipo hacienda de bloques de sillar y loseta de cantera rosada, de estilo neoclásico, como el Palacio de Gobierno estatal y, al igual que este, tiene patio central, rodeado por arcos de cantera.

Según expertos, el Palacio mide 1,200 metros cuadrados y desde el exterior se aprecia que tiene electrificación, está climatizada y posee tubería de agua.

El terreno total es de 39 hectáreas que, a precio de mercado, valdría $4.5 millones de pesos, mientras que las dos cabañas costarían $1.5 millones de pesos.

Además, tiene una bodega, una casa de servicio, una caballeriza y una plantación de pinos.

De acuerdo con Rodríguez Calderón, el terreno le fue donado el 28 de noviembre del 2011.

Nunca nos ayudó, aseguran vecinos

Los vecinos del "Bronco", en Pablillo, como Alicia Orozco, de origen humilde, quien vive a un lado de la propiedad y frente a un lago que ahora está seco, señalaron que el Palacio Rosa se concluyó alrededor del 2018.

Además, indicó que nunca les fue posible ver a sus vecinos y desconocían que actualmente está en la cárcel.

En el camino conocido como El Molino, Orozco señaló que trató de buscar al "Bronco", pero nunca le fue posible contactarlo.

"¿Y su vecino, el ´Bronco´?", se le preguntó a la mujer, quien respondió: "sabrá Dios, vive de aquel lado".

El Horizonte cuestionó: "¿Hace cuánto que no lo ve?", y la respuesta de Orozco fue: "Ya tengo rato".

De igual forma se le preguntó: "¿Sí sabe que está en la cárcel?", a lo que la mujer respondió con asombro: "¿A poco? ¡Ah!, no sabía".

Otro vecino es Benigno Lumbreras, quien dijo que mientras Rodríguez Calderón tenía todos los servicios y comodidades en su Palacio Rosa, ellos sobreviven con apoyo, pero del gobierno federal.

Lumbreras indicó que también desconocía la detención del Bronco.

"No he escuchado noticias... No sabía (que estaba en la cárcel) ¿por qué no nos había dicho?", sostuvo.

"¿Del gobierno estatal no recibe usted ningún beneficio?", se le cuestionó a lo que respondió "Pues no".