Sigue buscando a su hija Yolanda; desapareció el 31 de marzo

Yolanda Martínez se quedó a dormir en casa de su abuela en San Nicolás, al día siguiente salió a buscar trabajo pero ya no regresó

Nuevo León.-De nueva cuenta, una familia más se encuentra en la búsqueda de su hija. La joven Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad, está desaparecida desde el 31 de marzo y fue vista por última vez en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector.

Su padre, el señor Gerardo Martínez, indica que lo último que supo de su hija es que se quedó a dormir en casa de su abuelita en San Nicolás y de ahí salió en busca de trabajo.

"Creo que había comprado una solicitud de trabajo, para ir a una empresa cosa que yo no supe porque yo no estuve cerca de ella, no sé si fue a entregar la solicitud a una empresa en esa área de San Nicolás y Apodaca y que de ahí no haya regresado", comentó el papá de Yolanda.

Con el apoyo de familiares, conocidos y personas que se han sumado en la búsqueda, han logrado dar con imágenes en las que se ve a Yolanda caminando a las 11 de la mañana.

"Yo tengo un seguimiento de horas porque hay unos videos de donde sale de casa de su abuelita, y una vecina que nos dio la facilidad, hay dos tomas donde sale de ahí", expresó el señor Martínez.

El padre de Yolanda se encuentra en permanente búsqueda de su hija por su propia cuenta, acudiendo a posibles lugares y rutas de camino que pudo haber tomado la joven desaparecida.