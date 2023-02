Sin agua, no hay permisos: AMLO sobre Tesla en Nuevo León

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera, marcó un panorama desfavorecedor para Nuevo León, y es que mencionó que la falta de agua en la entidad no podría permitir que la empresa Tesla se instale.

López Obrador dejó en claro que no otorgaría permiso para que la planta de Elon Musk, dedicada a vehículos eléctricos, instale una planta de operaciones en Nuevo León, señalando la falta de agua como el principal impedimento.

“Si no hay agua, no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible', mencionó el mandatario.