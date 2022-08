Sin luz, varias colonias en Nuevo León

Habitantes de Guadalupe, San Nicolás y Monterrey reportan que tienen al menos una hora sin el servicio de electricidad.

Habitantes de diferentes colonias de Nuevo León se quedaron sin luz y hasta el momento se desconoce cuál es la razón.

En Monterrey, las colonias que no cuentan con electricidad son: Revolución Proletaria, Vista Hermosa, Villa Española, Sierra Ventana, Villa Las Fuentes y Hércules.

Mientras que en San Nicolás, la colonia Arboledas de Santo Domingo reportó que tienen más de una hora sin el servicio.

Y en Guadalupe, las colonias: Avante, Contry Sol, La Pastora, Polanco, La Azteca, Bosques de la Silla y Centro tienen alrededor de dos horas sin electricidad.

"Ya hicimos el reporte en la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, no nos saben decir a qué hora será restablecido el servicio", dijo una habitante de la colonia Avante, en Guadalupe.

Asimismo, un habitante de San Nicolás explicó que en el centro de atención telefónica de la CFE no le pudieron explicar porque hay tantas colonias sin luz en el área metropolitana.

"Hablé a la Comisión y sólo me dijeron que mi reporte ya fue levantando, cuando les pregunté porque no había luz en varias colonias me respondieron que desconocían la razón", detalló.

Asimismo, puntualizó que los trabajadores de la CFE le comentaron que el servicio tardaría entre 3 y 12 horas en restablecerse.