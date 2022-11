Sin miedo a nada; pelea taxi y ruta de camión en Apodaca

Ambas unidades de transporte estuvieron a punto de chocarse en varias ocasiones, debido a la pelea que enfrentaban los conductores.

El conductor de un taxi y el chófer de la Ruta 41, protagonizaron una fuerte pelea con sus vehículos mientras circulaban por una de las avenidas principales de Apodaca, y debido al conflicto, estuvieron a punto de ocasionar un fuerte accidente vial.



De acuerdo con un vídeo que circula en las redes sociales, la confrontación se dio la noche del lunes 14 de noviembre a la altura del centro comercial Plaza Sendero La Fe, localizado en la avenida Miguel Alemán y Teléfonos, en el mencionado municipio.



En el clip de 31 segundos de duración se ve a un camión de la Ruta 41 Colinas con pasajeros abordo intentando sacar la vuelta a un taxi que le estaba cerrando el paso durante su trayecto en la transitada avenida, pero al avanzar, el Tsuru blanco acelera y termina impactado por el camión.



Tras esto, el vehículo de alquiler al ver que el urbanero no se detuvo, se retorna para volver a atravesarse frente al camión, pero esto no le importó al camionero y de nueva cuenta termina chocando y arrastrando al taxi, que terminó invadiendo otros carriles de la avenida Miguel Alemán.



Otros camiones y automovilistas que pasaban por el lugar se salvaron de ser impactados al lograr evadir la pelea entre el camión y el taxi.



Hasta el momento no se sabe el motivo de este altercado, o si alguna persona resultó herida.



Algunos usuarios de redes sociales manifestaron su molestia por la actitud de los choferes del transporte público y exigieron quitarles las licencias por poner en peligro la integridad de los pasajeros. Mientras que otros escribieron sobre sus malas experiencias con los choferes de las rutas urbanas y los taxistas.

'Deberían quitarles la licencia, les importa más el coraje que la integridad de los pasajeros', expresó Ángel Hernández.

'Se entiende que tienen preferencia, porque así lo dicta el reglamento de tránsito, pero no es justificación para manejar como se les dé la gana ni a punto de provocar algún accidente', manifestó Jesús Ugalde.

'Yo también como detesto que den cerrones, avientan los carros o camiones, o que te la rayen por ir respetando el límite', dijo Viri Cortez.

'Allí se ponen bien tercos porque quieren pasarse desde Sendero hasta el tercer carril de Miguel alemán y si no pueden, se te ponen así locos... y hablo de todos, taxistas, choferes, particulares', escribió Brenda Iglesias.

'A los dos deberían de cancelarles la licencia, no es justificable los actos, son servicios públicos y está grabado', publicó Javier Hernández.





Con información de Info 7.