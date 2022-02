Sólo 6% de las extorsiones en Nuevo León se reportan: Fasci

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, informó que en la entidad el delito con mayor impacto es el de extorsión y aclaró que sólo el 6% de los casos son reportados.

El funcionario comentó que en 2021 se recibieron 5,618 llamadas por este crimen a través de vía telefónica; el mes de diciembre cerró con el mayor número de 610. En 2022 se han registrado 364 reportes por este delito.

"No andamos nada bien, empezando en que es nada más un seis por ciento reporta", expresó Fasci Zuazua.

Como medida cautelar, Fasci explicó los tipos de extorsiones que hay:

Aclaró el funcionario que cada uno es un "gancho" para sacar información sobre la víctima y posteriormente realizar el crimen; respecto a la Lada del número, comentó que "sólo por ser una llamada foránea no tenemos que contestar".

"El daño patrimonial de estos 6 mil en realidad no es alto, pero el daño psicológico es terrible. Este no es un tema patrimonial, aunque para el delincuente si lo es, para la víctima no y ahí esta el resultado", señaló el secretario de Seguridad del estado.