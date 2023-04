Sombrero loco de carnita asada se hace viral en TikTok

Esta semana gran parte de las escuelas de primaria tienen diversas actividades por el Día del Niño que se celebra el 30 de abril, entre ellas piden a los estudiantes asistir a clases con peinados o sombreros locos.

Esto fue aprovechado por una madre de Nuevo León que se lució con la creación de un sombrero loco con una temática muy regia: la carnita asada.

En honor a la cultura gastronómica de la Sultana del Norte, Melina Anilú dejó volar su creatividad y creó un original sombrero para su hijo.

Mediante un video de TikTok, que acumula ya más de un millón de reproducciones, Melina explica que para su creación usó elementos como carbón real, un botecito de agua oxigenada con una etiqueta para simular una cerveza de la marca Ultra, así como popotes, una vasija, carbón y papel rojo para hacer el asador.

En el clip se puede ver que el sombrero, hecho con la tapa de una caja de cartón, incluye platos con totopos, tortillas y pinzas, así como figuras de carne, salchicha para asar y una papa asada.

La publicación en TikTok ha generado muchos comentarios positivos de otros padres de familia.

'Era un sombrero loco, no un domingo en Nuevo León', 'Dime qué eres de Monterrey sin decirme que eres de Monterrey, ¿si eres de Monterrey?', 'Nada más me andan antojando la carnita asada', 'Cuando tenga hijos le haré este sombrero', 'Falto el aguacate', 'Alguien que si entendió que se deben de hacer con reciclados', 'si he... al final quedamos Lokos nosotros, super la creación', 'Hasta ahorita el mejor que he visto', son algunos de los que aplaudieron la creación.