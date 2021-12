Sondeo de transporte público da luz verde... solo a 2 rutas

De las 29 rutas de transporte urbano que circulan por Santa Catarina solo dos son buenas, la 400 y la 202, así lo reveló un sondeo que hizo el municipio con los usuarios.

El alcalde, Jesús Nava, acudió al Palacio de Gobierno, a entregar los resultados del estudio a fin de que sea tomando en cuenta para la reestructuración del transporte, pues señaló que este sondeo arrojó que tres rutas están muy mal calificadas por los usuarios, y son la 126, 128 y 155, mismas que requieren más y mejores unidades.

"O hay que fortalecer las ruta, y cuando me refiero a ruta no me refiero a la empresa que da el servicio sino me refiero al trazo, en ese trazo hay que traer más camiones, ya sea con las mismas empresas o con diferentes empresas, de acuerdo, y cuando me refiero al reordenamiento de rutas, quiere decir que ciertas rutas van empalmadas o que ciertas rutas no se están cubriendo", comentó.