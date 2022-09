Sorprende oso a visitantes en Chipinque

El mamífero se 'robó' un paquete de galletas que pertenecía a unos niños.

A través de redes sociales se dio a concoer que una familia recibió la visita de un oso negro mientras se encontraban en el Parque Chipinque en San Pedro.

"Hoy visitamos Chipinque en familia y nos tocó la gran sorpresa de encontrarnos con un oso", compartió Fernanda Elizalde en el grupo de Facebook Nuevo León Incomparable.

En las imágenes del video se ve a un enorme oso saliendo de entre los árboles de la Sierra Madre para después cruzar la zona en donde decenas de familias acostumbran reunirse.

"Los niños, los niños", "Ahí viene Fernanda, súbete, súbete", "Un oso súbanse, súbanse", "No corran, no corran, no corran", "Que nos encontramos un oso", son algunos de los gritos que se escuchan en el clip.

Posteriormente el animal se va directamente a la mesa en donde la familia estaba conviviendo.

"Es que traigo galletas en la mochila", "Ay, Fernanda, ve por las galletas", "No, no corran", se alcanza a escuchar.

En una de las bancas, el oso sacó de una mochila un paquete de galletas que eran para los niños.

"Nos robó las galletas de los niños", se lee en la publicación del video.

Al final del video se ve al animal avanzar unos pocos metros para después sentarse y comerse las galletas tranquilamente.

Con información de Info7.mx.