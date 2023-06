Sufre kínder de Apodaca; hay climas, pero no infraestructura

Aunque todos sus salones tienen clima, los alumnos de un kínder en Apodaca deben padecer los estragos del calor debido a que no cuentan con la infraestructura eléctrica para echar a andar los aparatos.

Se trata del preescolar José María Velasco, ubicado en la colonia Misión San Pablo, que lleva desde octubre sin la capacidad de soportar la carga de los aires acondicionados.

La falta de condiciones optimas ya provocó que los menores presenten golpes de calor, pues los salones únicamente cuentan con abanicos que no son suficientes.

“Venía del kínder con mi hijo para la casa, y al llegar se me recostó, no quiso comer nada en todo el día, tomaba mucha agua, no quería comer nada.