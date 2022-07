Sufren adultos mayores por falta de agua

Después de 15 días, habitantes de la tercera edad de la colonia CROC en Monterrey reportan que siguen sin tener agua.

Según dieron a conocer los adultos mayores, en estas dos semanas han sufrido debido a la carencia del líquido vital en sus casas.

Una de las afectadas es Juana María Rodríguez de 67 años de edad cuida de su esposo de 80 quien no puede caminar, por lo tanto, debe permanecer con él para su cuidado.

"Tengo todas las tinas solas, porque ya se me acabaron y no tengo quién me ayude a acarrear el agua. La toma que pusieron está lejos y es difícil ir y regresar con esta carga", manifestó.