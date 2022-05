Sufren sin agua todo el fin de semana en Guadalupe

Vecinos de Guadalupe peregrinaron a otras colonias en búsqueda de agua.

Sin una gota de agua es como pasaron el fin de semana los habitantes de la colonia Riberas del Rio, en Guadalupe, por lo que tuvieron que peregrinar a otras zonas para abastecerse del líquido.

"Este fin de semana fue tremendo. Una sufridera por todos lados. Aquí hay personas enfermas, mayores de edad y sobre todo niños recién nacidos.", contó Alberto, un vecino afectado.

Y es que, sin previo aviso, desde el viernes por la tarde dejó de salir agua de las tuberías, y dos días después aún había casas sin el servicio.

"Mi alternativa para este fin de semana fue que un amigo y un conocido de otros municipios nos estuvieron dando abastecimiento. Tiene uno que buscar soluciones.", lamentó un habitante del sexto sector.

La travesía para conseguir agua fue común entre los vecinos, quienes con el pasar de los días vieron como se agotaban sus reservas.



"Agarramos los botellones de agua, los llenamos en otra colonia y traerlos en carro y pues obvio se tiró. Ahora el carro está abierto para secarse.", narró otra vecina.

La demanda fue tal que incluso era difícil encontrar garrafones llenos en las tiendas cercanas. En tanto, las purificadoras simplemente no funcionaban porque no llegaba nada de líquido. Los carteles de "No hay agua" era comunes en los expendios.



De acuerdo con los afectos es frecuente que se les retire el suministro aún y cuando no es día del corte correspondiente ni la hora de la reducción en la presión.