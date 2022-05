Suma MC otros dos alcaldes más: ¡ya tiene 18 alcaldías!

Movimiento Ciudadano en 2021 ganó en las urnas ocho municipios y en lo que va de este año ya agregó a 10 más.

Movimiento Ciudadano (MC) se agenció dos municipios más que gobernaba el PAN, pues durante la mañana de ayer anunciaron que dejaban sus partidos para subirse a la "ola naranja".

Se trata de Cerralvo y de Mier y Noriega, cuyos alcaldes dijeron, en eventos por separado, que se incorporaban al partido del gobernador Samuel García.

Con estas incorporaciones, MC ya suma 18 alcaldías, que son 10 más que las ocho que ganó en las elecciones constitucionales y extraordinarias de 2021 y ahora gobierna al 30% de los nuevoleoneses.

La incorporación de estos presidentes municipales ocurre un día después de que el edil de Santa Catarina, Jesús Nava, afirmó que le iba bien la "vitamina C", por lo cual se afilió a Movimiento Ciudadano.

Ayer, el primero en anunciar junto con el líder estatal de MC, Horacio Tijerina, que se iba a ese partido fue el presidente municipal de Mier y Noriega, Santana Martínez Peña.

En la sede estatal del partido, Tijerina dio la bienvenida a Martínez Peña, a quien se le prometió que se le dará todo el apoyo para cumplir sus compromisos con los ciudadanos.

"¡Bienvenido al Nuevo Nuevo León!, donde ponemos a la gente al frente de las decisiones, no como en la Vieja Política, que privilegian los intereses de los partidos.

"Con nosotros, el alcalde Santana sí tendrá todo el apoyo para cumplirle a sus conciudadanos y que a la gente de Mier y Noriega le vaya mucho mejor", expresó Tijerina.

Por su parte, el edil destacó que ahora "trabajará con más libertad" al unirse a la "ola naranja".

Luego, en un evento al que acudió el gobernador, Samuel García, en su municipio, el alcalde de Cerralvo, Baltazar Martínez, dijo sentirse "naranja de contento", para después informar su intención de abandonar el Partido Acción Nacional y sumarse a Movimiento Ciudadano.

Ante García, el alcalde de Cerralvo se dijo agradecido con el apoyo de la actual administración estatal.

"Hemos visto respuesta tras respuesta en situaciones que nos encontrábamos con un retraso tan importante. Tú nos has marcado tu verdadero compromiso con verdaderos hechos. Cómo no sentirnos contentos, me siento naranja de contento, de tenerte aquí", expresó Baltazar Martínez.

Durante su discurso, el munícipe destacó los proyectos para Cerralvo como el Campo Militar, del que dijo representa la inversión más grande en una sola exhibición en la historia del municipio.

Recientemente, se han sumado al partido los presidentes municipales de China, Los Herreras, Melchor Ocampo, Los Ramones, General Zaragoza, Doctor Coss, Marín, Santa Catarina y, ayer, Cerralvo y Mier y Noriega.

...Y ahora gobierna al 30% de los ciudadanos del estado

De gobernar al menos al 22% de la ciudadanía cuando se llevaron a cabo las elecciones 2021, Movimiento Ciudadano ahora ya gobierna al 30% de la población y es que desde noviembre pasado a la fecha, 10 alcaldes se han sumado a las "filas naranjas" y ya gobiernan 18 municipios.

Con esos municipios, Movimiento Ciudadano ya gobierna a 1 millón 771,644 ciudadanos, lo que representa el 30% de los 5 millones 969,564 habitantes de Nuevo León.

Tras las elecciones los alcaldes que ganaron con Movimiento Ciudadano fueron: Luis Donaldo Colosio quien gobierna el municipio de Monterrey que cuenta con 1 millón 142,994 ciudadanos; Adolfo Leal Salinas, que gobierna Los Aldama, de una población de 1,407 personas; David Sánchez Quintanilla quien es alcalde del municipio de General Terán, el cual cuenta con una población de 14,109 habitantes.

Otro de los alcaldes que salieron triunfantes en las elecciones de junio 2021, fueron Guadalupe Jesús Rodríguez, quien gobierna Hidalgo que cuenta con 16,086 ciudadanos; David González que gobierna Sabinas Hidalgo con 34,709 habitantes; Raúl Cantú de la Garza, que está a cargo del municipio de Salinas Victoria, el cual tiene 86,766 habitantes; y Luis Eduardo Sepúlveda, del municipio de Villaldama, que cuenta con 3,573.

Posteriormente tras la realización de una elección extraordinario el pasado 7 de noviembre en el municipio de General Zuazua, la alcaldesa de Movimiento Ciudadano, Nancy Olinda Gutiérrez, ganó la elección.

Después se sumaron a las "filas naranjas", el alcalde del municipio de China, Raúl Karr Vázquez, que cuenta con 9,930 habitantes; de Los Herreras, Luis Alfonso Tijerina López, que cuenta con 1,959 ciudadanos; Orlando Ramos García de Melchor Ocampo, de 1,483 habitantes.

Asimismo, Jesús Plácido Rodríguez, del municipio de Ramones, el cual tiene 5,389 habitantes; Juan Arturo Guevara de General Zaragoza, que cuenta con 6,282 ciudadanos; Bernardo Solís Alanís de Doctor Coss, con 1,360 habitantes; y José Santamaría Gutiérrez de Marín, que cuenta con 6,048 ciudadanos.

Entre los alcaldes que recientemente se han sumado a Movimiento Ciudadano, Jesús Nava, del municipio de Santa Catarina, el cual cuenta con 306, 322 habitantes; asimismo Santana Martínez Peña, alcalde de Mier y Noriega, municipio con 7,652 ciudadanos; y finalmente Baltazar Martínez, del municipio de Cerralvo, el cual tiene una población de 7,310 habitantes.

- Pastel naranja

Este es el tamaño poblacional que ahora gobierna MC en NL

Población en Nuevo León: 5, 969,564

Población que gobierna Movimiento Ciudadano: 1,771,644 (30%)

Porcentaje: 22.16%

Monterrey: 1,142,994

Sabinas Hidalgo: 34,709

Salinas Victoria: 86,766

Hidalgo:16,086

Los Aldama: 1,407

General Terán:14,109

Villaldama: 3,573

General Zuazua: 102,149

China: 9,930

Los Herreras: 1,959

Melchor Ocampo: 1,483

Los Ramones: 5,389

General Zaragoza: 6,282

Doctor Coss: 1,360

Marín: 6,048

Santa Catarina: 306,322

Mier y Noriega: 7,652

Cerralvo: 7,340