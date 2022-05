Suman en Educación $615 millones de pesos en desfalcos

'Clan Coahuila', encabezado por María de los Ángeles Errisúriz, pagó por servicios que nunca se prestaron; Manuel González estaría involucrado.

Hasta el momento suman casi $615 millones de pesos lo que ha sido desfalcado de la Secretaría de Educación del estado en el tiempo en que el ‘"Clan Coahuila" se "apoderó" de esa dependencia… y eso es sólo lo que se conoce.

El modus operandi para efectuar estos desvíos es similar: otorgar contratos a empresas al parecer “fantasmas”, que no cumplen lo pactado y el exsecretario de Gobierno, Manuel González, sería el orquestador de estos fraudes.

Públicamente, se conocen tres contratos millonarios que cubrió la dependencia encabezada por María de los Ángeles Errisúriz, en los cuales los servicios y bienes nunca ingresaron o se prestaron en la dependencia.

Uno de los servicios "fantasmas" más grandes es un contrato de $400 millones de pesos para la adquisición de aulas prefabricadas; sin embargo, las aulas contratadas a la empresa Desarrolladora M no se entregaron, según lo pactado.

Otro más es el pago de cerca de $50 millones de pesos a la empresa Alianzer Consulting SA de CV por un servicio de digitalización de documentos que tampoco se llevó a cabo.

El más reciente fue el publicado el pasado miércoles por El Horizonte, en donde se señala que la empresa INF MKT SA de CV ganó una licitación de $164 millones 959,850 pesos por la Adquisición del Programa Integral para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas, por Medio de Plataforma Tecnológicas, Robótica, dirigido a escuelas de nivel primaria, que incluye plataforma de aprendizaje en línea y equipamiento; no obstante, este material no fue entregado.

Ante esta situación, la activista y líder del colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides, señaló que deben fincarse responsabilidades, empezando por la exsecretaría de Educación.

“Es a todas luces un ilícito, tienen, por un lado, que fincarse responsabilidades a la exsecretaría de Educación, pero, por otro lado, los proveedores tienen que restituir el dinero recibido porque no entregaron el equipo.

“Entonces son las dos cosas, fincar las responsabilidades penales y administrativas y, por otro lado, la devolución del dinero, porque si no se recibe el equipo, o se recibe sólo una parte, deben de regresar el dinero recibido”, agregó Flores Benavides.

Cabe precisar que el llamado "Clan Coahuila" se refiere al grupo de funcionarios de origen coahuilense que controlaron los principales puestos en Educación de Nuevo León con el gobierno del "Bronco", concretamente entre 2018 y 2021.



Operaron con Empresas fantasmas

Un común denominador en los desfalcos cometidos en la Secretaría de Educación durante la gestión de María de los Ángeles Errisúriz es que se hicieron a través de empresas que aparentan ser “fantasmas”.

El más reciente caso dado a conocer el pasado miércoles también “pinta” con esta característica.

Según la querella presentada ante la Fiscalía de Nuevo León, la dirección que la empresa INF MKT SA de CV registró en la licitación pública es Avenida Fundidora, número 501, 021-PB, en el interior de Cintermex.

El Horizonte visitó las instalaciones y solicitó una entrevista con Héctor Cuéllar Galán, quien aparece como apoderado legal.

Sin embargo, una mujer que se identificó como Blanca indicó que no se encontraba presente en el edificio; prometió devolver la llamada, pero no lo hizo pese a que se le marcó nuevamente para insistir en el tema.

Además, en el exterior el nombre de la empresa era IndexTech no INF MKT. Esta misma situación ya se había presentado en el caso de Alianzer Consulting, pues dicha empresa, que cobró casi $50 millones de pesos por un servicio de digitalización que no prestó, registró la ubicación de un edificio de avenida Paseo de los Leones, donde sólo existen consultorios médicos, pero no dicha empresa.

Servicios fantasmas en SE

Estos son tres ejemplos de los contratos que pagó la SE en tiempos de María de los Ángeles Errisúriz sin que se haya prestado el servicio.

Empresa: Desarrolladora M

• Compra de 400 aulas móviles

Monto pagado: $400 millones de pesos

Empresa: Alianzer Consulting SA de CV

• Contratación de servicios de

digitalización de documentos

Monto pagado: $50 millones de pesos

Empresa: INF MKT SA de CV

• Adquisición del Programa Integral para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas por Medio de Plataforma Tecnológicas, Robótica dirigido a escuelas de nivel primaria

Monto pagado:

$164 millones 959,850 pesos