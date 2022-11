Suspenden juicio político contra Javier Navarro

Luego de que el diputado del partido Acción Nacional (PAN) Mauro Guerra, como diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), emprendieran acciones legales en contra del secretario de Gobernación de Nuevo León, Javier Navarro, por la falta de publicaciones de 65 decretos, el juicio quedó suspendido y a su favor ya que argumentó que el artículo 71 de la antigua Constitución, no establece un plazo para la publicación de los mismos.

Navarro señaló que los miembros del Congreso del Estado, tanto del PAN como del PRI, tienen intereses que van más allá de lo profesional, además señaló que tienen algo en su contra y han apresurado los procesos para afectarlo.

Asimismo, el funcionario estatal sostuvo que estos miembros del Congreso han violentado los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Asimismo, declaró que aunque la denuncia fue presentada por Mauro Guerra, este también votó a favor de quitarle el fuero para que pueda ser procesado, y aseguró que los involucrados están actuando fuera de la ley.

'Yo me siento muy tranquilo porque no he violado la Constitución, porque no he hechos absolutamente nada que dañe a mi querido Estado', aclaró.