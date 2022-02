Tec responde, dejará entrar a no vacunados

Instituto informa que alumnos serán monitoreados, pero podrán asistir a sus clases presenciales.

Los alumnos del Tecnológico de Monterrey que no cuenten con su vacuna podrán entrar al campus bajo ciertas condiciones que implementará la universidad.

El Tec de Monterrey señaló que si bien a quienes no cuentan con su esquema de vacunación se les ofrecerá llevar clases en línea, también habrá otra medida para que puedan ingresar, esto tras ser monitoreados mediante pruebas Covid.

En tanto, la UDEM nuevamente guardó silencio ante la polémica y acusaciones de que discrimina a sus estudiantes que deciden no aplicarse las dosis contra el Covid.

En un comunicado enviado a El Horizonte dijo que sus políticas son medidas de prevención que cuentan con la cooperación de alumnos y empleados.

"Para aquellos estudiantes que por cualquier motivo han determinado no ser vacunados, hemos contemplado alternativas que van desde seguirlos cuidando mediante clases virtuales, hasta recibirlos en las instalaciones mediante un monitoreo periódico con pruebas que nos permita conocer e identificar el estado de salud que guardan y tomar medidas preventivas para el cuidado de su salud", se lee en el comunicado.

Luego de que El Horizonte diera a conocer que en sus lineamientos para regreso a clases el Tecnológico de Monterrey y la UDEM exigen de manera obligatoria contar con la vacunación contra Covid-19 para ingresar al campus, el Tec indicó que esto forma parte del compromiso que se hizo de contribuir con la protección de la salud de nuestra comunidad.



"Gracias a la cooperación de nuestros estudiantes, académicos y colaboradores, quienes nos comparten información sobre sus síntomas y vacunación, podemos generar estrategias de prevención y atención de eventualidades para los asistentes", indicó el Tec en su comunicado.

En su comunicado, la universidad señaló que apoyan los esfuerzos que el gobierno federal emprende a través de las jornadas de vacunación y aseguraron que respetan el derecho a decidir de cada persona.



"(Respetamos) Las decisiones particulares que los miembros de nuestra comunidad adopten con relación a la iniciativa nacional de vacunación", se indica en el comunicado.

Aunque señala que los alumnos pueden entrar siempre y cuando se realicen una prueba, esa medida no se encuentra escrita en los protocolos como lo está la de tener que registrar la vacuna para ingresar al campus, pues sólo se indica que "si por alguna razón no cuentas con el esquema completo de vacunación, podrás tener acceso a la oferta remota disponible en tu campus", pero no se habla más al respecto.



Por su parte, directivos del área de comunicación de la UDEM afirmaron que autoridades de esa institución aún analizan la petición de que dieran respuesta a las quejas de alumnos y padres de familia.