Temen comerciantes por bajo nivel en presa La Boca

Ante la caída en los niveles de las presas, que incluso cerraron enero con menos agua que hace un año, comerciantes de La Boca temen que los peores momentos de la crisis hídrica se repitan.

Y es que en sus memorias todavía se encuentra muy clara la imagen del embalse prácticamente seco, y los negocios vacíos por la falta de visitantes.

“Va para abajo este pedo, esperemos que no porque si no la chamba se va a bajar también como el año pasado con la sequía cuando no hubo trabajo; hay que cuidar el agua para que no baje”, platicó Sergio Pérez, trabajador de un restaurante.