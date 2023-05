Temen por poste a punto de caer en San Nicolás

Vecinos de la colonia Hacienda Las Puentes, en San Nicolás, están preocupados por un poste de electricidad que está a punto de caer en la calle Naranjos.

‘’Este poste ya estaba vencido, entonces vinieron los de CFE a poner este palo, lo pusieron así nada más, pero ya no regresaron, dijeron que iban a volver pero no lo hicieron. Hemos hecho reportes a la Comisión directamente, pero no nos solucionan nada’’, comentó Francisco Garcia.