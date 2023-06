Temperaturas de 40 grados y ellos sin luz una semana

Son alrededor de 29 familias afectadas, las cuales, han perdido sus alimentos, medicamentos e incluso han tenido que mudarse a otros hogares.

Nuevamente el municipio de Apodaca está en el ojo del huracán debido a que habitantes de la colonia Metroplex, de la calle N 33, tienen ya una semana sin energía eléctrica.

‘’Empezó el día martes con altas y bajas de voltaje, duró un día así mas o menos y luego ya no tuvimos luz para nada. Ahorita lo que está pasando es que hay muy alto voltaje y los aparatos se nos están descomponiendo, hay mucha gente adulta que necesita su medicamento, la insulina, todo y nadie nos hace caso. Ya hicimos el reporte a Cesar Garza, no he tenido respuesta por parte de él’’, dijo Mariana Ledezma.

Y no es para menos, el total de familias afectadas son alrededor de 29, las cuales, han perdido sus alimentos, medicamentos e incluso han tenido que mudarse a otros hogares en lo que se soluciona esta situación. Además, afecta a los adultos de la tercera edad y a personas que sufren diabetes.





‘’Se me echó a perder la insulina, la comida, compramos comida suficiente porque yo no puedo andar saliendo a la calle. Vivir así no es vida para uno, sin dormir ni nada’’, añadió Olga Ortega.

‘’Yo soy diabética y me pongo insulina, me tengo que estar comprando hielo para poder guardarlo pero ya son muchos días sin luz, desde el martes, y no nos hacen caso los de Comisión. Nada más vinieron una vez a checar pero no hicieron nada’’, comentó Veronica, vecina afectada.





Los vecinos piden que se pongan en sus zapatos porque esta situación es insostenible.

‘’Sí por favor al señor alcalde que nos venga a ayudar, apoyar, sí nos vino a pedir su voto casa por casa, pero pues nos piden el apoyo y ellos no nos apoyan a nosotros. Entonces qué ayuda tenemos’’, afirmó Veronica.

‘’Cesar Garza y a la directora, director de Comisión quiero que se vengan a echar un baño de pueblo a la colonia, no solo a la mía si no a todas porque hay mucha gente que no tiene luz. Lo pedimos por todos que también están pasando por esta situación’’, concluyó Mariana.





Los vecinos están a la espera que les regrese la energía eléctrica para por fin darle vuelta a la página ante esta difícil situación. Esperan que esta semana les solucionen su problemática.