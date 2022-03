Tendrá Apodaca Línea 6 del Metro

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anuncio que el municipio de Apodaca tendrá la línea 6 del metro, debido a que los vecinos de la zona sur de Monterrey se niegan a la construcción de la línea 5.

"Si los vecinos del sur de Monterrey no quieren la línea 5, y no se han puesto de acuerdo, aquí en Apodaca por unanimidad la pide y viene la doble pista del aeropuerto, entonces no podemos esperar", expresó el mandatario estatal.