Tendrá NL cobertura universal contra. cáncer de mama

El gobierno estatal anunció el arranque de un programa que dará cobertura total a todas las mujeres de Nuevo León que padezcan cáncer de mama y no cuenten con cobertura médica.

En el patio central del Palacio de Gobierno, Samuel García informó que este proyecto es único en el país y busca apoyar a las mujeres que no cuentan con servicio médico en el estado y se estiman son alrededor de 900, 000.

Bajo el lema "contra el cáncer de mama Nuevo León lo da todo", el programa brindará atención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación, dijo el gobernador del estado y agregó que ada año, al proyecto se le destinarán $173 millones de pesos "de piso", pero se incrementará si es necesario.

La atención se brindará en los centros médicos públicos y privados UNEME de Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de la Mujer; el Hospital Regional Materno Infantil; el Hospital Metropolitano; el Hospital Universitario, y el Hospital San José de Monterrey.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, indicó que en el 2020, se registraron 450 fallecimientos por cáncer de mama en el estado y en el 2021 fueron 447.

Indicó que la tasa por cada 100,000 habitantes es de 28 fallecimientos, que es de las más altas en el país

La funcionaria señaló que en la entidad existen 21 mastógrafos con los que se dará servicio a las mujeres que no tiene protección social.

Marroquín afirmó que con solicitar la atención, una mujer la obtendrá sin costo ya que dijo que cuando eso ocurre los gastos son catastróficos y pueden acabar con una familia.

Respecto a la inversión del gobirno, Samuel García, afirmó que es una "falacia" decir que no hay recursos para atender a las personas con cáncer y se lanzó contra la desaparición del Seguro Popular.

Incluso criticó que se destine mucho dinero a "obras faraónicas", pero no a lo básico como es la salud de los nuevoleoneses.

"Hay una falacia en todo el país de que no hay dinero y no alcanza, hoy les digo que esa falacia se rompe y se quiebra: sí hay dinero y se va a invertir donde se merece invertir que es la salud de los nuevoleoneses".

Nuevo León ha sido pionero de atención a personas con cáncer cuyos programas desaparecieron al eliminarse el Seguro Popular, pues el 1 de diciembre el gobernador anunció la cobertura universal para todos los menores con este padecimiento.

En el lanzamiento del programa dio su testimonio de vida Mirna Ríos Guerra, sobreviviente de cáncer.

Su chequeo habitual la salvó de una dolorosa quimioterapia.

"El oncólogo empieza a ver los resultados de los estudios que me hicieron y cuál es mí sorpresa que me dice: no hay delito qué perseguir, afortunadamente usted se atendió muy a tiempo; su cáncer estaba encapsulado", explicó.

"Me dijo: es de las pocas afortunadas que no necesitan quimio", prosiguió con su relato.

Ríos Guerra consultó a tiempo, gracias a su instinto que la llevó al oncólogo para hacerse un estudio general.

"Gracias a que me dije: me toca mí chequeo, me toca hacerme el estudio... y gracias a eso no necesité las quimios. "Sí les pido de todo corazón que no dejen pasar sus estudios, que se chequen frecuentemente. Yo actualmente me estoy checando cada seis meses", explicó la joven mujer.